DPRD Gresik Dukung Penataan Parkir di Trotoar, Hak Pejalan Kaki Diminta Tetap Diutamakan

jatim.jpnn.com, GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik mendukung penataan area parkir di kawasan perkotaan agar lebih tertib dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas maupun keselamatan pejalan kaki.

Ketua DPRD Kabupaten Gresik M Syahrul Munir mengatakan penataan parkir perlu dilakukan secara terencana dengan tetap mengutamakan fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki.

"Kami di jajaran pimpinan DPRD Gresik sangat mendukung penataan parkir di trotoar yang terkonsep secara matang ini, karena selain menjaga kerapian dan keindahan wajah kota, keberadaan hak keselamatan serta kenyamanan pejalan kaki tetap dijadikan prioritas paling utama," ujar Syahrul, Kamis (5/11).

Menurut Syahrul, penataan ruang parkir diharapkan dapat mengurangi kesemrawutan lalu lintas sekaligus menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan nyaman.

Dukungan serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Lutfi Dhofir. Ia menilai pembagian ruang publik secara tepat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pencegahan kesemrawutan lalu lintas melalui pembagian ruang trotoar yang presisi merupakan bentuk pelayanan terbaik bagi publik, sehingga warga yang berjalan kaki dan pengguna fasilitas parkir sama-sama merasa nyaman serta terlayani dengan sangat baik," ujarnya.

Secara teknis, penataan tersebut dilakukan dengan membuat batas zona parkir yang jelas di sejumlah area strategis. Marka pembatas diharapkan dapat mengatur posisi kendaraan roda dua maupun roda empat agar tidak menghalangi jalur pedestrian, termasuk guiding block bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Pengawasan petugas di lapangan juga diperlukan untuk menjaga ketertiban kawasan secara berkelanjutan. Penataan itu diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan di badan jalan sekaligus mendorong masyarakat kembali memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.