DPRD Jatim Dorong Majadigi Jadi Aplikasi Aduan Publik, Warga Bisa Pantau Penyelesaian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aplikasi Majapahit Digital (Majadigi) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong menjadi platform pelayanan publik terpadu yang mampu memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti hingga tuntas.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Saifudin Zuhri, S.H.I., menilai transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi. Pemerintah harus memastikan teknologi tersebut benar-benar memudahkan masyarakat mengakses pelayanan, menyampaikan aspirasi, hingga memantau penyelesaian pengaduan.

“Jangan sampai kita hanya bangga memiliki aplikasi digital, tetapi masyarakat masih kesulitan menyampaikan keluhan dan tidak tahu ke mana harus mengadu. Yang paling penting bukan sekadar masyarakat bisa mengirim laporan, tetapi bagaimana pemerintah memastikan laporan itu diterima, diproses, dan diselesaikan,” kata Saifudin, Kamis (5/11).

Menurut Saifudin, Pemprov Jatim dapat belajar dari aplikasi Sapawarga milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan JAKI (Jakarta Kini) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedua platform tersebut dinilai bisa menjadi referensi dalam membangun layanan publik digital yang interaktif dan responsif.

Melalui kedua aplikasi tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sekaligus memantau perkembangan laporan hingga memperoleh respons dari instansi terkait.

“Jawa Timur sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Wilayah kita luas, terdiri dari 38 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan pelayanan publik yang beragam. Karena itu, Majadigi harus menjadi aplikasi yang mampu menghubungkan masyarakat dengan seluruh perangkat daerah, termasuk pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

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Saifudin yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim itu mengusulkan sejumlah fitur prioritas dalam pengembangan Majadigi. Salah satunya kanal Aduan Warga yang memungkinkan masyarakat melaporkan persoalan pelayanan publik dengan menyertakan foto, video, lokasi, serta deskripsi permasalahan.

Fitur pelacakan atau tracking aduan juga dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui tahapan penanganan laporan, mulai dari diterima, diverifikasi, diteruskan ke organisasi perangkat daerah (OPD), diproses, hingga dinyatakan selesai.