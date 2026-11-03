Gerindra Jatim Bantah Intervensi Kasus 3 Anggota DPRD Ditangkap karena Pesta Narkoba

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur membantah pihaknya memberikan intervensi, sehingga tujuh polisi yang menangkap tiga anggota DPRD saat pesta narkoba dimutasi.

Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Kharisma Febriansyah mengatakan ada dugaan permintaan sejumlah uang oleh anggota kepolisian terhadap ketiga kadernya.

Kharisma menyebut temuan tersebut berdasarkan hasil gelar perkara yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habiburokhman.

Baca Juga: Gerindra Jatim Bakal PAW 3 Kader yang Ditangkap Saat Pesta Narkoba

“Memang ada hal yang disampaikan di dalam statement beliau (Habiburokhman) tersebut, yaitu adanya lobi-lobi untuk masalah uang,” kata Kharisma kepada wartawan, Selasa (3/11).

Dengan demikian, menurut Kharisma kabar adanya intervensi yang dilakukan Gerindra agar ketujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya tersebut dipindah tugaskan, tidak benar.

“Jadi bukan karena Gerindra terus (tujuh polisi) dimutasi. Memang ada tindakan yang kita dengar adalah ada sejumlah uang yang diminta,” ujarnya.

Lalu, Kharisma mengungkapkan nominal uang yang diduga diminta oleh aparat kepolisian kepada tiga kadernya tersebut, dengan kisaran Rp100 juta sampai Rp300 juta.

Kharisma menuturkan uang sebanyak Rp300 juta tersebut untuk seluruh anggota DPRD yang ditangkap saat pesta narkoba. Namun, mereka masih belum menyerahkannya.