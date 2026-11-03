Gerindra Jatim Bakal PAW 3 Kader yang Ditangkap Saat Pesta Narkoba

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur bakal segera melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW), tiga kadernya di DPRD yang terjerat kasus narkoba.

Ketiga kader itu adalah Muhammad Ukasyah Ali Murtadho (UAM) anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang, Asrila Diska Rimunda (ARR) DPRD sekaligus Bendahara DPC Gerindra Banyuwangi.

Kemudian, Afif Reza Rimunda (ADR) selaku anggota Fraksi Gerindra DPRD Situbondo yang juga kakak dari Asrila.

Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Kharisma Febriansyah mengatakan pihaknya telah melakukan proses etik kepada tiga orang itu dan sudah diserahkan kepada DPP.

"Proses yang dilakukan DPD sudah selesai sampai dengan ke Majelis Kehormatan Partai," kata Kharisma kepada wartawan, Selasa (3/11).

Dengan demikian, DPD Gerindra Jawa Timur bakal menunjuk kader lain untuk menggantikan ketiga anggota DPRD yang di PAW itu. Agar tugas menyerap aspirasi warga tidak terganggu.

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"Ya, kalau sudah dipecat ya, berarti kan sudah harus di-PAW kan," ujarnya.

Kharisma menyebut pencopotan jabatan dari ketiga orang itu merupakan konsekuensi yang harus diterima. Sebab, pihaknya menentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.