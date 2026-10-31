PAN Jatim Tuntaskan Kompensasi Caleg Pemilu 2024, Siapkan Konsolidasi Menuju 2029r

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur (DPW PAN Jatim) menyatakan telah menyelesaikan persoalan kompensasi bagi calon anggota legislatif (caleg) yang tidak terpilih pada Pemilu 2024.

Setelah proses tersebut rampung, PAN Jatim akan mengalihkan fokus pada konsolidasi organisasi dan persiapan pemenangan menghadapi Pemilu 2029.

Penyelesaian kompensasi itu difasilitasi melalui Rapat Koordinasi Perkembangan Kepemiluan dan Realisasi Kompensasi di Rumah PAN Jatim, Sabtu (31/10/2026). Pertemuan tersebut mempertemukan anggota legislatif PAN terpilih yang berkewajiban memberikan kompensasi dengan para caleg yang berhak menerimanya.

Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig mengatakan, seluruh proses kompensasi telah difasilitasi dan diselesaikan hingga 31 Oktober 2026.

“Saya ingin menegaskan bahwa proses kompensasi yang paling lambat 2 tahun setelah pelantikan, alhamdulillah per 31 Oktober ini DPW PAN Jawa Timur sudah memfasilitasi dan menyelesaikan semua kepentingan, baik yang berhak menerima maupun yang berkewajiban membayar,” kata Rizki dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10).

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, puluhan anggota legislatif PAN se-Jatim, serta para caleg penerima kompensasi.

Rizki menjelaskan, DPW PAN Jatim memfasilitasi penyelesaian kompensasi bagi caleg tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Besaran kompensasi yang disepakati yakni Rp 15 ribu per suara untuk caleg tingkat provinsi dan Rp 20 ribu per suara untuk caleg kabupaten/kota.

Besaran tersebut mengacu pada peraturan tertulis yang telah dibuat DPW atau DPD PAN bersama para caleg.