Elektabilitas Demokrat Jatim Naik, Pengamat Ingatkan Risiko Politik Dinasti

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) Baihaki Sirajt menilai Partai Demokrat memiliki peluang untuk bangkit di Jawa Timur pada Pemilu 2029. Namun, peluang tersebut perlu didukung kepengurusan DPD Demokrat Jatim periode 2026–2031 yang inklusif dan diisi kader berkualitas.

Hingga Jumat (30/10), susunan lengkap kepengurusan DPD Demokrat Jatim belum diumumkan. Baihaki menilai kepengurusan di bawah kepemimpinan Emil Elestianto Dardak harus membuka ruang bagi seluruh kader untuk berkontribusi.

Menurut dia, Demokrat perlu menghindari citra sebagai partai keluarga yang hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang dari lingkaran tertentu.

"Menurut saya, Demokrat Jatim harus jauh dari kata partai keluarga. Tren survei kami menunjukkan, 47,5 persen warga Jatim sangat anti terhadap partai keluarga. Demokrat harus jadi partai inklusif, terbuka peluang untuk semua kader mengabdi di berbagai posisi," kata Baihaki di Jakarta, Jumat (30/10).

Dia mengatakan kepengurusan Demokrat Jatim harus diisi figur yang memiliki komitmen, mau berkorban, dan bekerja keras untuk membesarkan partai.

Baihaki menilai dominasi keluarga pendiri partai dalam struktur inti justru berpotensi menghambat perkembangan organisasi. Terlebih, menurut hasil pengamatan ARCI, karakter pemilih di Jawa Timur cenderung tidak menyukai politik dinasti.

"Kalau pengurus inti berisi keluarga dari pendiri partai tentu saja akan sulit partai berkembang, apalagi kontribusi untuk partai masih sangat minim. Karena tipikal warga Jatim ini cukup berbeda dengan provinsi lain, yang sebenarnya tidak suka dengan dinasti," jelasnya.

Dia menilai kehadiran Emil Dardak sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim menjadi modal elektoral bagi partai. Namun, hal itu perlu diimbangi dengan kader dan pengurus yang militan serta memiliki komitmen kuat.