DPRD Gresik Minta Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Ditambah Rp 19,46 Miliar

jatim.jpnn.com, GRESIK - Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik meminta pemerintah daerah menambah alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

Komisi IV merekomendasikan tambahan belanja sebesar Rp 19,46 miliar. Rinciannya, Rp 6,63 miliar untuk Dinas Pendidikan dan Rp 12,829 miliar untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

Rekomendasi tersebut disampaikan setelah jajaran legislatif mencermati kembali postur anggaran kedua organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka menilai masih terdapat sejumlah kebutuhan pelayanan publik yang belum terakomodasi secara maksimal dalam rancangan awal KUA-PPAS 2027.

Pada sektor pendidikan, anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp 960,76 miliar mengalami pengurangan menjadi Rp 939,89 miliar setelah efisiensi. Penurunan sekitar Rp 20,86 miliar itu dinilai berpotensi memengaruhi pemenuhan sejumlah kebutuhan pendidikan.

Pasalnya, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari gaji pegawai sebesar Rp 521,59 miliar, dana BOS/DAK Nonfisik Rp 175,22 miliar, BOSDA/Bansos Rp 114,47 miliar, hingga pemenuhan hak GTT, PTT, THL, PPPK paruh waktu, serta kinerja guru sebesar Rp 90,68 miliar.

Komisi IV juga menyoroti anggaran honorarium tenaga outsourcing di lingkungan Dinas Pendidikan yang disebut hanya mencukupi kebutuhan operasional selama sembilan bulan. Untuk memenuhi pembayaran selama 12 bulan, diperlukan tambahan anggaran Rp 2,54 miliar.

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Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchamad Zaifudin mengatakan sulan tambahan anggaran pendidikan tersebut merupakan bagian dari rekomendasi resmi hasil pencermatan KUA-PPAS.

"Untuk pendidikan, kami merekomendasikan tambahan Rp 6,63 miliar," kata Zaifudin dikutip, Jumat (30/10).