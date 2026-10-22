PKB Jatim Serukan Jihad Melawan Karhutla saat Hari Santri, 5.000 Bibit Pohon Dibagikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur menggelar apel peringatan Hari Santri Nasional di Lapangan Grha Gus Dur, Gayungsari, Surabaya, Kamis (22/10). Momentum ini dimanfaatkan untuk mengobarkan semangat pengabdian santri, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris DPW PKB Jatim Multazamudz Dzikri yang bertindak sebagai pembina apel menegaskan, perjuangan santri tidak boleh hanya berfokus pada penguasaan ilmu agama dan pengabdian sosial. Santri juga harus mengambil peran dalam menjaga bumi dan menyelamatkan lingkungan.

Menurut Multazam, di tengah ancaman karhutla, kepedulian terhadap alam harus diwujudkan melalui tindakan nyata.

“Di tengah tantangan zaman ini, salah satu medan pengabdian yang harus menjadi perhatian kita adalah menjaga bumi, menyelamatkan lingkungan, serta mencegah kebakaran hutan dan lahan,” tutur Multazam di hadapan peserta apel.

Anggota DPRD Jatim itu mengingatkan, kebakaran hutan bukan sekadar menyebabkan kerusakan pepohonan. Bencana tersebut juga mengancam kesehatan masyarakat, merusak lingkungan, serta menghilangkan sumber penghidupan warga.

“Kita tidak boleh membiarkan hutan terbakar, udara tercemar, rakyat kehilangan sumber penghidupan, kesehatan masyarakat terancam asap, dan anak-anak kita mewarisi lingkungan yang rusak,” ujarnya.

Dia menilai, semangat jihad santri harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Apabila dahulu perjuangan santri identik dengan mempertahankan kemerdekaan dan melawan penjajahan, kini semangat tersebut juga perlu diwujudkan melalui upaya menjaga kelestarian alam.

“Berarti, jihad santri hari ini adalah melawan karhutla,” ucapnya.