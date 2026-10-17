Sambut HUT Prabowo, Gerindra Jatim Gelar Gerakan Indonesia ASRI Serentak di 38 Daerah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPD Partai Gerindra Jawa Timur menggelar aksi Cipta Lingkungan bertajuk Indonesia ASRI secara serentak di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Sabtu (17/10). Kegiatan tersebut bertepatan dengan momentum ulang tahun Presiden RI Prabowo Subianto yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra.

Bendahara DPD Gerindra Jawa Timur Ferdians Reza Alvisa mengatakan seluruh DPC Gerindra di 38 kabupaten/kota telah melaksanakan kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, giat Indonesia ASRI hari ini telah dilakukan secara serentak di 38 DPC Gerindra se-Jatim,” kata politikus yang akrab disapa Alvis itu.

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Menurut Alvis, Indonesia ASRI merupakan gerakan menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan yang digalakkan Presiden Prabowo. Pelaksanaannya meliputi berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan di masing-masing daerah.

“Jadi, gerakan ini bentuknya mulai bersih-bersih sungai, bersih-bersih sampah di lingkungan sekitar, termasuk membersihkan selokan, apalagi ini mau masuk musim hujan,” jelasnya.

Selain membersihkan lingkungan, sejumlah DPC Gerindra juga membagikan bibit ikan lele kepada masyarakat untuk dibudidayakan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan. Kegiatan lainnya meliputi penanaman mangrove dan pembersihan baliho yang dinilai mengganggu lingkungan.

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Alvis menegaskan Ketua DPD Gerindra Jawa Timur berpesan agar gerakan Indonesia ASRI tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

“Ketua DPD Gerindra Jawa Timur berpesan bahwa gerakan pelestarian lingkungan ini bukan sekadar aksi seremonial, melainkan wujud nyata pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Menjaga kelestarian alam dan sumber kehidupan seperti air merupakan bagian dari menjaga jiwa (hifdzunnafs). Ini adalah bentuk sedekah jariah dan wujud komitmen Partai Gerindra dalam menjaga keberlanjutan masa depan anak cucu kita,” tutur Alvis.