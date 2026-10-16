Petani NasDem Jatim Gandeng Dinas Pertanian, Siapkan Program Padi dan Hortikultura

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPW Petani NasDem Jawa Timur (Jatim) menyiapkan program bantuan penanaman padi dengan luas lahan minimal 30 hektare serta pengembangan hortikultura minimal 3 hektare. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan.

Rencana itu dibahas dalam pertemuan strategis antara DPW Petani NasDem Jatim dan Dinas Pertanian Jatim di Kantor Dinas Pertanian. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Petani NasDem yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober 2026.

Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pertanian Jatim Heru Suseno memaparkan capaian produksi sejumlah komoditas pangan utama di Jawa Timur.

Komoditas strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, disebut mencatat surplus terhadap target produksi 2026.

"Surplus ini menunjukkan ketahanan pangan Jawa Timur berada dalam kondisi yang cukup kuat," ujar Heru, Kamis (15/10).

Dinas Pertanian Jatim juga menyampaikan bahwa bantuan yang telah tersalurkan kepada kelompok tani mencakup sarana dan prasarana pertanian, irigasi, serta pupuk. Bantuan tersebut menjadi kebutuhan mendasar untuk mendukung aktivitas dan produktivitas petani.

Sementara itu, Ketua Petani NasDem Jatim Mulyadi menilai masukan dari Dinas Pertanian penting sebagai bahan rekomendasi dalam Rakernas. Menurut dia, penyusunan program perlu mempertimbangkan kebutuhan petani serta kondisi pertanian di daerah.

Petani NasDem Jatim berencana memprioritaskan pengembangan tanaman padi dan hortikultura. Selain mendorong produktivitas, program tersebut diharapkan dapat memperkuat diversifikasi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga stabilitas harga komoditas.