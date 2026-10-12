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Tujuan Achmad Hidayat Gabung PSI Surabaya Setelah Dipecat PDIP, Ternyata

Senin, 12 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Tujuan Achmad Hidayat Gabung PSI Surabaya Setelah Dipecat PDIP, Ternyata - JPNN.com Jatim
Achmad Hidayat (paling kanan) setelah bertemu kader PSI Joshiah Michael sebelum bergabung partai berlogo gajah itu, Sabtu (10/10). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Achmad Hidayat mengaku ada sejumlah tujuan setelah bergabung Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia membantah ketika ditanya perihal rencana menjadi calon legislatif (caleg).

Achmad sendiri sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP). Namun, dia dikenai sanksi pemecatan setelah berkunjung ke kediaman Joko Widodo (Jokowi).

Achmad mengatakan setidaknya ada lima tujuan setelah resmi menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI. Hal tersebut berhubungan dengan berkembangnya partai berlogo gajah itu.

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“PSI bisa lebih Soekarnois di Surabaya, partai yang lebih Marhaenis, PSI lebih merakyat, PSI lebih Bhinneka Tunggal Ika dan PSI lebih demokratis,” kata Achmad saat dikonfirmasi, Senin (12/10).

Di sisi lain, Achmad membantah keputusannya bergabung ke PSI itu untuk maju menjadi caleg, 2029 mendatang. Dia mengaku hanya mempunyai target untuk partai.

“Itu (maju menjadi caleg) sampai sekarang belum terpikir. Cuma saya ingin targetnya itu saja, lima tadi itu saja,” jelasnya.

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Achmad mengungkapkan tujuan tersebut juga telah disepakati oleh dua kader PDIP lainnya yang juga baru bergabung dengan PSI. Mereka adalah Arief Wirawan dan Eusebius Purwadi.

Eusebius Purwadi sendiri merupakan Wakil Sekretaris DPC PDIP dan Badan Pemenangan Saksi Nasional Kota Surabaya, lalu Arif Wirawan adalah mantan Ketua PAC Tambaksari.

Achmad Hidayat mengungkap tujuannya bergabung PSI Surabaya setelah dipecat PDIP.
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TAGS   surabaya PDIP PSI Achmad Hidayat

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