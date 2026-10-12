Dipecat PDIP Setelah Kunjungi Kediaman Jokowi, Achmad Hidayat Gabung PSI

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kader PDI Perjuangan (PDIP) di Surabaya yang dipecat setelah berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Achmad Hidayat resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Achmad Hidayat mengatakan awalnya menghubungi kader PSI Surabaya Josiah Michael. Kemudian, mereka janjian untuk bertemu di sebuah warung kopi.

“Kenapa kok dipilih tempat warung kopi itu ya, gayanya arek Surabaya untuk mencari titik temu ya, dengan cangkruk, ngopi seperti itu,” kata Achmad saat dikonfirmasi, Senin (12/10).

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Kemudian, Achmad mengaku bertemu dengan dua kader PDIP Surabaya lainnya, yakni Arief Wirawan dan Eusebius Purwadi. Mereka juga berniat untuk bergabung dengan PSI.

“Pak Purwadi itu Wakil Sekretaris DPC aktif juga Badan Pemenangan Saksi Nasional Kota Surabaya, yang satunya mantan Ketua PAC Tambaksari Pak Arif Wirawan,” jelasnya.

Achmad menyebut mereka memang kerap berbincang terkait kondisi partai di Surabaya. Ketiganya pun sepakat PDIP hanya memanfaatkan kader di akar rumput sebagai penghasil suara.

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“Banyak akar rumput menyampaikan seakan hanya dijadikan mesin suara, padahal tujuan berpartai bukan itu. Ya, melayani masyarakat, membentuk ekosistem demokrasi, enggak toxic kan begitu,” ujarnya.

Akhirnya, Achmad memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai kader PSI Surabaya. Selanjutnya, dia menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) partai tersebut, Sabtu (10/10).