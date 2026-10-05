Gerindra Belum Putuskan Sanksi Anggota DPRD Situbondo yang Terseret Kasus Narkoba

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sanksi terhadap anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Fraksi Gerindra yang terseret dugaan penggunaan narkoba masih menunggu keputusan DPD maupun DPP Partai Gerindra.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Situbondo Andrian Oktadiansyah mengatakan, DPC Gerindra Situbondo belum menentukan sanksi terhadap kadernya tersebut.

"Kalau kami dari DPC Gerindra Situbondo menunggu keputusan atau sanksinya dari DPD maupun DPP Gerindra," kata Andrian di Situbondo, Minggu (4/10).

Sebelumnya, Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya mengamankan delapan orang dari sebuah kamar hotel di Surabaya pada Senin (28/9) dini hari.

Dari delapan orang tersebut, tiga di antaranya merupakan anggota DPRD dari tiga daerah di Jawa Timur, yakni anggota DPRD Kabupaten Situbondo berinisial ARR, anggota DPRD Banyuwangi berinisial ADR, dan anggota DPRD Kabupaten Malang berinisial UAM. Ketiganya merupakan kader Partai Gerindra.

Polisi mengamankan mereka setelah mendapat informasi masyarakat terkait dugaan penggunaan narkoba di sebuah kamar hotel.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa satu plastik bekas sabu, dua butir ekstasi berwarna kuning, alat isap, korek, serta bungkus rokok yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu.

Setelah menjalani proses pemeriksaan dan asesmen, tiga anggota DPRD tersebut kemudian menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Banyuwangi.