Perindo Jatim Bidik Fraksi di DPRD, Strategi Politik Mulai Dimatangkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Partai Perindo Jawa Timur mulai mematangkan strategi menghadapi pemilu mendatang. Salah satu target yang dibidik ialah memiliki fraksi di DPRD Jawa Timur.

Strategi tersebut dibahas dalam Workshop Bedah Dapil dan Persiapan Verifikasi Partai Politik DPW Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (3/10).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan jajaran DPW Partai Perindo Jawa Timur.

Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur Ahmad Zazuli atau Cak Jaz mengatakan pembacaan peta daerah pemilihan (dapil) harus diikuti dengan penguatan kerja organisasi hingga tingkat akar rumput.

Menurut dia, strategi politik tidak cukup hanya dengan memetakan dapil. Perindo juga perlu menghadirkan kerja nyata yang bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat.

“Harapan kami setelah mendapat kesempatan atau mendapatkan peluang yang cukup bagus dan dipercaya oleh masyarakat, maka kami akan terus meningkatkan kerja-kerja politik, terutama untuk fokus terus melakukan penguatan dan pendampingan UMKM, petani, nelayan, pedagang yang memang bersentuhan langsung dengan persoalan ekonomi,” ujar Cak Jaz.

Jawa Timur memiliki 14 dapil DPR RI dengan 120 kursi serta 38 kabupaten/kota. Kondisi tersebut membuat strategi politik perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Cak Jaz mengatakan penguatan program ekonomi dan perhatian terhadap generasi muda menjadi bagian penting dalam membaca kebutuhan masyarakat Jawa Timur.