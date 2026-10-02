PKB Usulkan Dua Badan Khusus, Soroti Masalah Bahan Baku dan Teknologi Industri

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza mengusulkan pembentukan dua badan khusus untuk memperkuat kemandirian industri nasional.

Dua lembaga yang diusulkan tersebut ialah Badan Penjamin Bahan Baku Industri dan Badan Teknologi Terapan Industri.

Usulan itu disampaikan Faisol saat menghadiri diskusi publik bertajuk "Industrialisasi, Bursa Komoditas Strategis dan Prabowonomics" di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (2/10).

Menurut Faisol, kemandirian industri setidaknya membutuhkan dua prasyarat utama, yakni kepastian ketersediaan bahan baku dan kemampuan mengembangkan teknologi yang bisa diterapkan secara nyata di sektor industri.

"Menurut saya ada dua yang paling penting untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan para pembicara. Kemandirian industri itu minimal ada dua yang harus kita pastikan," kata Faisol.

Dia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan bahan mentah yang melimpah. Namun, bahan mentah tersebut belum seluruhnya dapat diolah menjadi bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri.

"Bahan mentah kami punya, tetapi bahan mentah belum tentu jadi bahan baku kalau tidak kita olah. Hampir semua industri membutuhkan bahan baku, dan bahan baku kita rata-rata itu impor," ujarnya.

Faisol mencontohkan perusahaan di sektor pendingin ruangan (AC) yang mulai mengolah bahan mentah impor menjadi bahan baku untuk kebutuhan produksi.