Menuju Pilgub Jatim 2029, Mas Rio Punya Modal Popularitas dan Basis Tapal Kuda

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Peta figur menuju Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2029 mulai menjadi perbincangan, meski tahapan politik resmi masih cukup jauh. Salah satu nama yang mulai mendapat perhatian ialah Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau Mas Rio.

Dukungan konkret bahkan mulai muncul dari Aliansi Mahasiswa Madura (AMPERA). Organisasi mahasiswa dan pemuda Madura itu mendeklarasikan dukungan kepada Mas Rio untuk maju dalam kontestasi kepemimpinan Jawa Timur pada Minggu (20/9) di Jakarta.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan dinamika Pilgub Jatim 2029 masih sangat cair. Menurut Adi, kepala daerah menjadi salah satu kelompok figur yang mulai mendapat perhatian karena memiliki pengalaman pemerintahan dan rekam kerja yang bisa diamati masyarakat.

“Yang paling dominan sejauh ini adalah kepala-kepala daerah. Karena ada banyak kepala daerah yang popularitasnya meningkat dan menjadi perbincangan publik, terutama di media sosial,” kata Adi.

Dalam konteks tersebut, Adi secara khusus menyebut nama Mas Rio. Dia menilai gaya komunikasi langsung Bupati Situbondo dengan masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat namanya mulai diperbincangkan.

Mas Rio diketahui cukup aktif menggunakan media sosial dan kerap merespons persoalan warga melalui komunikasi langsung maupun dengan menindaklanjuti masalah di lapangan.

“Salah satunya adalah Bupati Rio. Gaya komunikasi politiknya menjadi salah satu yang diperbincangkan di Jawa Timur, bahkan nasional,” ujar Adi.

Menurut dia, pengenalan publik menjadi salah satu modal awal bagi kepala daerah yang namanya mulai muncul dalam bursa kepemimpinan tingkat provinsi.