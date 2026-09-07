Survei ARCI Ungkap Sarmuji Jadi Legislator Terpopuler di Jatim, Masuk Bursa Pilgub

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota DPR RI Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji menjadi legislator dengan kinerja terbaik sekaligus salah satu anggota DPR RI paling populer di Jawa Timur berdasarkan survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).

Dalam survei tersebut, popularitas top of mind Sarmuji sebagai anggota DPR RI mencapai 14,2 persen.

Dari responden yang mengetahui Sarmuji, sebanyak 78,5 persen menyatakan mengetahui sekaligus menyukai kinerjanya sebagai legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jatim VI yang meliputi Tulungagung, Blitar, dan Kediri.

Peneliti ARCI Baihaki Sirajt mengatakan kiprah Sarmuji banyak diketahui masyarakat melalui aktivitas di media sosial maupun pemberitaan media massa.

“Mayoritas responden mengetahui kiprah Sarmuji yang aktif dibagikan melalui sosial media ataupun pemberitaan di media-media nasional dan lokal,” kata Baihaki, Minggu (6/9).

Menurut Baihaki, Sarmuji juga dinilai aktif memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Dapil Jatim VI. Aktivitas tersebut disebut menjadi bagian dari tindak lanjut penyerapan aspirasi dan kunjungan kerja sebagai anggota DPR RI.

Salah satu program yang menjadi perhatian, kata Baihaki, adalah program hapus tato bagi warga Dapil Jatim VI.

Program tersebut turut memperlihatkan kedekatan Sarmuji dengan kelompok Nahdliyin. Dalam salah satu kegiatannya, Sarmuji berkolaborasi dengan penceramah muda asal Blitar, Gus Iqdam.