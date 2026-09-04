Survei ARCI: Jember Home Care Jadi Program dengan Kepuasan Tertinggi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 80,7 persen warga menyatakan puas terhadap kinerja Bupati Jember Gus Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto selama sekitar satu setengah tahun memimpin Kabupaten Jember.

Angka tersebut merupakan hasil survei terbaru Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) yang dilakukan pada Agustus 2026.

Direktur ARCI Nanang Haromain mengatakan tingkat kepuasan warga tersebut salah satunya ditopang sejumlah program unggulan Pemkab Jember yang dirasakan langsung masyarakat.

"Hasilnya 80,7 persen warga puas atas kinerja Gus Fawait-Djoko Susanto memimpin Jember," kata Nanang saat memaparkan hasil survei di Surabaya, Kamis (3/9).

Salah satu program yang mendapat respons positif ialah Jember Home Care. Program yang baru berjalan sekitar dua bulan tersebut mencatat tingkat kepuasan sebesar 82,3 persen.

"Jember Home Care ini primadona baru. Responden sangat puas program Jember Home Care dan berharap Pemkab Jember terus melaksanakan program tersebut secara konsisten," jelasnya.

Warga juga berharap jangkauan layanan Jember Home Care diperluas hingga wilayah pelosok sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapat pelayanan.

Nanang mengatakan warga masih memaklumi adanya sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut karena baru berjalan sekitar dua bulan.