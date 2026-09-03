Survei ARCI: Bus Trans Jatim Jadi Program Khofifah-Emil yang Paling Memuaskan Warga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah program unggulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mulai dirasakan masyarakat pada periode kedua kepemimpinan mereka.

Hal itu terungkap dalam hasil survei terbaru Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) mengenai tingkat kepuasan warga terhadap program Khofifah-Emil selama satu setengah tahun menjabat pada periode kedua.

Peneliti ARCI Baihaki Sirajt mengatakan sejumlah program mendapat respons positif dari masyarakat, yaitu Bus Trans Jatim, beasiswa pendidikan SMA/SMK swasta, pemutihan pajak kendaraan bermotor, pengelolaan sampah, hingga program ketahanan pangan.

"Sejumlah program seperti beasiswa pendidikan SMA/SMK swasta, Bus Trans Jatim, pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga pengelolaan sampah," kata Baihaki saat memaparkan hasil survei di Surabaya, Kamis (3/9).

Bus Trans Jatim menjadi salah satu program dengan tingkat kepuasan tertinggi. Sebanyak 82,5 persen warga Jawa Timur menyatakan puas terhadap program transportasi umum tersebut.

"Bus Trans Jatim tertinggi, dan harapan masyarakat adalah program Bus Trans Jatim terus diperluas ke wilayah-wilayah lain di Jawa Timur," ujar Baihaki.

Menurut dia, saat ini Bus Trans Jatim telah memiliki delapan koridor. Masyarakat berharap jangkauan layanan tersebut terus diperluas sehingga transportasi umum semakin mudah diakses warga.

"Saat ini Bus Trans Jatim ada 8 koridor dan warga berharap untuk terus ditambah jangkauannya. Karena warga ingin transportasi umum bisa dijamin oleh pemerintah, dan itu mulai digarap oleh Khofifah saat memimpin Jatim," jelasnya.