Survei ARCI: Gerindra Teratas di Jatim, Demokrat Naik, dan PPP Anjlok

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gerindra menjadi partai politik (parpol) dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Timur berdasarkan hasil survei terbaru Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI). Gerindra memperoleh elektabilitas 16,3 persen, unggul tipis atas PKB yang berada di posisi kedua dengan 15,1 persen.

Peneliti ARCI Baihaki Sirajt mengatakan posisi Gerindra sebagai parpol dengan elektabilitas tertinggi di Jatim masih bertahan sejak akhir 2025.

"Gerindra masih teratas di Jatim sejak akhir 2025. Partai lainnya cenderung stagnan, dan Demokrat terus berprogres," kata Baihaki saat memaparkan hasil survei di Surabaya, Kamis (3/9).

Di bawah Gerindra dan PKB, PDI Perjuangan (PDIP) berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 13,7 persen.

Selanjutnya Golkar dan Demokrat sama-sama memperoleh 12,5 persen. PSI 5,1 persen, PAN 4,2 persen, NasDem 4,1 persen, PKS 4,1 persen, PPP 1,5 persen, Perindo 1,1 persen, dan partai lainnya 3,5 persen.

Sementara itu, responden yang tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 6,3 persen.

Menurut Baihaki, tingginya elektabilitas Gerindra di Jatim dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya aktivitas legislator Gerindra yang dinilai cukup aktif turun langsung ke masyarakat.

"Memang legislator Gerindra ini banyak yang aktif tentunya mengawal program presiden termasuk mereka juga menyerap aspirasi warga. Selain itu, kepala daerah Gerindra di Jatim sangat banyak. Secara langsung ini berdampak pada elektoral partai," jelasnya.