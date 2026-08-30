Turun ke CFD Surabaya, Ketum PRI Nazaruddin Dengar Keluhan soal Sistem Desil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Partai Rakyat Indonesia (PRI) menyerap aspirasi dengan mengunjungi sejumlah UMKM yang ada di kawasan Car Free Day (CFD) Surabaya, Minggu (30/8).

Mereka juga menyampaikan sejumlah program pemerintahan yang mereka dukung, antara lain terkait pertahanan, kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, UMKM, hingga swasembada pangan.

Ketua Umum PRI Muhammad Nazaruddin mengatakan PRI ingin memastikan aspirasi masyarakat yang ditemukan di lapangan dapat disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan perbaikan.

Dia menilai kondisi ekonomi Surabaya saat ini sudah menunjukkan banyak perkembangan, meski masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi.

"Ekonomi di Surabaya sudah banyak perbaikan dan bagus, tetapi juga masih ada perlu beberapa yang perbaikan-perbaikan. Itu akan kami sampaikan supaya lebih bagus," kata Nazaruddin.

Menurut Nazaruddin, cita-cita pemerintahan Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar dan kuat harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

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"Rakyatnya semua harus sejahtera, bukan satu dua orang, tetapi semua rakyat Indonesia harus sejahtera," tuturnya.

Nazaruddin juga menanggapi keluhan masyarakat mengenai sistem desil yang digunakan dalam penentuan sasaran sejumlah program pemerintah. Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya ditemukan di Surabaya, tetapi juga menjadi keluhan masyarakat di sejumlah daerah lain.