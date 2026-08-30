Menuju Pemilu 2029, PRI Targetkan Struktur Organisasi Lengkap di Jawa Timur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Partai Rakyat Indonesia (PRI) terus memperkuat struktur organisasi di Jawa Timur sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik 2029, dengan berkunjung ke Surabaya.

Ketua Umum PRI Muhammad Nazaruddin mengatakan struktur partai saat ini telah terbentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Jawa Timur. Menurut dia, konsolidasi berikutnya diarahkan untuk membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan agar struktur organisasi PRI makin lengkap hingga tingkat bawah.

"Kami datang ke Surabaya bukan hanya jalan-jalan. Tujuannya Partai Rakyat Indonesia sekarang ada di Jawa Timur secara struktur di provinsi, di semua kabupaten kota, dan ini lagi salah satu koordinasinya untuk segera menyusun pengurus di tingkat kecamatan," kata Nazaruddin di sela kunjungannya ke Car Free Day Surabaya di kawasan Jalan Darmo, Minggu (30/8).

Dia menargetkan seluruh kepengurusan PRI di tingkat kecamatan se-Jawa Timur dapat terbentuk hingga akhir 2026.

Ketua DPD PRI Jawa Timur Syaqif Constantin Arsalan menambahkan saat ini struktur PRI telah terbentuk di 24 kabupaten/kota di Jawa Timur.

"Alhamdulillah saat ini kami sudah ada di 24 kota kabupaten sehingga posisi sudah di PAC dan bulan depan kami insyaallah sudah lengkap di 38 kota kabupaten," ujar Syaqif.

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Dalam kunjungannya ke Surabaya, Nazaruddin bersama jajaran PRI juga memanfaatkan kegiatan Car Free Day (CFD) untuk menyapa masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar agenda politik, tetapi menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta mendengarkan berbagai keluhan yang mereka hadapi.