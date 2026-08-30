Terpilih Aklamasi, Emil Dardak Kembali Pimpin Demokrat Jatim Periode 2026-2031

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak kembali dipercaya memimpin DPD Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026-2031.

Emil ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim secara aklamasi oleh 40 pemegang hak suara dalam Musyawarah Daerah (Musda) VII Partai Demokrat Jatim di Surabaya, Sabtu (29/8).

Keputusan tersebut sekaligus memastikan Emil menjadi calon tunggal yang mendapat dukungan penuh dari seluruh peserta yang memiliki hak suara dalam forum musyawarah tersebut.

"Hari ini hasil Musda sudah langsung dikirim ke DPP. Ketua Umum sendiri dalam perjalanan menuju tanah air," kata Emil di Surabaya, Sabtu.

Hasil Musda selanjutnya dikirimkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk diproses sesuai dengan mekanisme organisasi.

Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat kemudian akan memproses hasil Musda dan menetapkan tujuh anggota formatur yang terlibat dalam penyusunan kepengurusan Demokrat Jatim periode 2026-2031.

Emil yang nantinya menjadi ketua formatur mengatakan penyusunan struktur kepengurusan akan mengedepankan kolaborasi lintas generasi. Dia memastikan kader muda tetap mendapat ruang untuk menempati posisi strategis di tubuh Partai Demokrat Jatim.

"Tidak akan pernah ada kata terlalu muda untuk seorang kader mendapat tempat strategis di Partai Demokrat," ujarnya.