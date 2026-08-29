Tidak Pakai Diskresi Ketum, Emil Dardak Jadi Calon Tunggal Ketua Demokrat Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPP Partai Demokrat memastikan Emil Elestianto Dardak menjadi calon tunggal Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dalam Musyawarah Daerah (Musda) VII yang digelar melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan Emil menjadi satu-satunya kandidat yang diusung para pemilik suara dalam Musdalub Demokrat Jatim.

"Musyawarah Daerah ini calonnya calon tunggal. Hanya ada Mas Emil yang diusung oleh para pemilik suara," kata Herman saat Musdalub Demokrat Jatim, Sabtu (29/8).

Dia menjelaskan pemilik suara dalam Musda tersebut terdiri atas para Ketua DPC Partai Demokrat serta gabungan organisasi sosial politik (orsospol).

Herman menegaskan proses pemilihan tersebut tetap memberikan ruang demokrasi kepada kader di tingkat daerah.

Menurutnya, DPP Demokrat tidak menggunakan diskresi Ketua Umum untuk menentukan calon Ketua DPD Demokrat Jatim.

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"Sampai hari ini pelaksanaan Musda VII, kami tidak menggunakan diskresinya Ketua Umum. Kami memberikan ruang yang cukup lebar untuk berdemokrasi di tingkat daerah," ujarnya.

Herman mengatakan kondisi tersebut membuat proses Musda dapat berlangsung lebih cepat karena hanya terdapat satu kandidat.