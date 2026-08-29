Emil Dardak Bicara Amanah Politik di Musda Demokrat Jatim, Singgung Keikhlasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan pentingnya keikhlasan dalam menjalankan amanah, baik sebagai pejabat legislatif, eksekutif maupun pengurus partai.

Emil mengatakan setiap jabatan yang diemban kader Partai Demokrat harus digunakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Allah subhanahu wa ta'ala yang nantinya akan menilai apakah amanah yang kami pegang saat menduduki jabatan, baik di legislatif, eksekutif maupun struktur partai, kita gunakan untuk hal yang baik," kata Emil saat sambutan dalam Musda VII Demokrat Jatim.

Menurutnya, keikhlasan dalam menjalankan amanah diyakini dapat membawa keberkahan.

"Keikhlasan ini insyaallah akan mengantarkan kita kepada keberkahan. Inilah yang kita inginkan," ujarnya.

Emil menegaskan Partai Demokrat merupakan partai nasionalis religius. Nilai religius tersebut, kata dia, tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan melalui sikap dan pengabdian kader di tengah masyarakat.

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"Demokrat adalah partai nasionalis religius. Partai yang tentunya betul-betul bukan saja mengedepankan religius sebagai slogan, tetapi kita buktikan bahwa keikhlasan kita dalam bersikap di tengah-tengah masyarakat ini adalah sebuah hal yang kita lakukan dengan tulus," tutur Emil.

Dia juga mengajak seluruh kader untuk tidak menjadikan jabatan maupun posisi politik sebagai sarana mengejar keuntungan pribadi. Sebaliknya, seluruh capaian politik yang telah diraih harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata untuk masyarakat.