Musda VII Demokrat Jatim Digelar, 40 Pemegang Hak Suara Hadir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Musyawarah Daerah (Musda) VII Partai Demokrat Jawa Timur bakal digelar di Novotel Samator Surabaya pada 28-29 Agustus 2026. Sebanyak 38 Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten/kota se-Jawa Timur akan hadir sebagai pemegang hak suara dalam forum tersebut.

Sekretaris Organizing Committee (OC) Musda VII Partai Demokrat Jawa Timur Herlina Harsono Njoto mengatakan persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian Musda berjalan sesuai agenda.

Selain 38 Ketua DPC, pemegang hak suara juga berasal dari gabungan organisasi sayap dan DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Total terdapat 40 pemegang hak suara dalam Musda VII.

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"Total peserta sekaligus pemegang hak suara 40 orang. 38 DPC kabupaten/kota se-Jawa Timur, gabungan organisasi sayap dan DPD sendiri. Dihadiri total 400 undangan," kata Herlina, Kamis (27/8).

Anggota Steering Committee (SC) Musda VII Partai Demokrat Jawa Timur Mugianto Obeng meminta seluruh peserta menjaga kedisiplinan selama rangkaian Musda berlangsung. Peserta diminta mengikuti seluruh agenda sesuai jadwal yang telah disusun panitia agar setiap tahapan berjalan tertib dan lancar.

"Selama acara, peserta harus disiplin, mengikuti jadwal-jadwal yang sudah diatur di rundown acara agar seluruh rangkaian acara berjalan tertib lancar," ujar Mugianto.

Selain disiplin, Mugianto mengajak seluruh peserta menjaga kekompakan dan persatuan selama Musda berlangsung. Menurut dia, soliditas menjadi modal penting untuk memperkuat Partai Demokrat Jawa Timur setelah forum konsolidasi tersebut selesai.

"Kemudian harus disiplin, kompak, dan bersatu untuk membesarkan partai," katanya.