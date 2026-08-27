Ketua Demokrat Bojonegoro Klarifikasi Kasus Keabsahan Ijazahnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyanto menyampaikan klarifikasinya, setelah gugatan keabsahan ijazah S1 disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Diketahui, wanita bernama Indah Kuntarti menyoroti riwayat Sukur di jenjang sarjana (S1) dan magister (S2). Dia mengaku tidak menemukan nama pria itu di data pendidikan.

“Sampai dengan detik ini tidak ada keputusan pengadilan yang membatalkan ijazah yang saya miliki,” kata Sukur di Surabaya, Rabu (26/8).

Sukur pun menceritakan latar pendidikannya setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dia mengambil Diploma (D3) Keperawatan di Stikes Rajekwesi Bojonegoro.

“Dari 2000 sampai 2004 saya bekerja sebagai honorer di rumah sakit. Pada proses itu saya mengikuti pendidikan penyetaraan dari D3 ke S1 Prima Visi,” jelasnya.

“Saat itu teman saya ada kepala dinas, kepala sekolah, (pemerintahan) Kabupaten Bojonegoro. Memang di antara mereka rata-rata pejabat semua, kepala sekolah, KPU,” imbuh dia.

Sukur mengungkapkan program pendidikan dari D3 ke S1 tersebut dijalaninya selama setahun. Dia juga menunjukkan kedua ijazahnya tersebut untuk meyakinkan kebenarannya.

“Apakah dari D3 Keperawatan ke S1 ini diperbolehkan atau tidak? Saya tidak ingin menjawab soal itu, itu urusannya dari pihak pendidika. Nyatanya saya diperbolehkan dan saya lulus,” ujarnya.