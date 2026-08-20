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Emil Dardak Kembalikan Formulir Calon Ketua Demokrat Jatim

Kamis, 20 Agustus 2026 – 22:55 WIB
Emil Dardak Kembalikan Formulir Calon Ketua Demokrat Jatim - JPNN.com Jatim
Emil Elistianto Dardak ketika mengembalikan formulir pendaftaran Calon Ketua DPD Demokrat Jatim di kantornya, Kamis (20/8). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) Emil Elistianto Dardak resmi mengembalikan formulir pendaftaran pencalonan ke kantornya, Kamis (20/8).

Emil tiba di kantor Jalan Kertajaya Indah, Surabaya, sekitar pukul 19.00 WIB. Lalu, dia menyerahkan formulir pendaftaran Calon Ketua DPD Demokrat Jatim ke panitia.

“Kami mantap melangkahkan kaki bersama dengan Ketua-ketua DPC untuk mengikuti Musda ke-7 Partai Demokrat Jatim,” kata Emil seusai mengembalikan formulir, Kamis (20/8).

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Emil mengaku sudah lebih dulu berkomunikasi dengan Ketua DPC Demokrat di sejumlah daerah. Sebelum memutuskan untuk mendaftar kembali sebagai Calon Ketua DPD.

“Saya pribadi dengan segala kerendahan hati, merasa terhormat saat komunikasi dengan segenap ketua DPC, bahkan tidak sungkan mengakui segala kekurangan,” ujarnya.

Akan tetapi, Emil tak menjelaskan secara detail jumlah DPC Partai Demokrat yang mendukung pencalonannya. Namun, dia meyakini sebagian besar sudah menyepakati.

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Selain itu, Wakil Gubernur Jatim itu juga meminta masukan dari para senior yang ada di Demokrat. Menurutnya, dia membutuhkan pendapat untuk memajukan nama partai.

“Ini yang menjadi dasar kami melangkahkan kaki, dan kami juga merasa kepemimpinan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono ini adalah kepemimpinan yang sangat baik,” jelasnya.

Emil Dardak resmi mengembalikan formulir pendaftaran Calon Ketua DPD Demokrat Jatim

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Andhi Dwi Setiawan,

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TAGS   Emil Dardak Jatim calon ketua demokrat jatim partai demokr

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