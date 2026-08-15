Wisnu Wardhana Maju Calon Ketua Demokrat Jatim, Bawa Misi Kembalikan Kejayaan Era 2009

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinamika perebutan kursi Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur periode 2026-2031 mulai menghangat. Salah satu nama yang mencuri perhatian ialah Wisnu Wardhana, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya sekaligus mantan Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2009-2014.

Wisnu resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Jatim pada Sabtu (15/8). Dia membawa tekad untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat seperti yang pernah dicapai pada era 2009.

“Tadi daftar, nanti akan kami lengkapi secepatnya syarat-syaratnya. Syaratnya sudah siap semua,” kata Wisnu saat dikonfirmasi, Sabtu (15/8).

Wisnu menegaskan keputusannya maju bukan semata-mata untuk mengejar jabatan struktural di partai. Dia mengaku terpanggil untuk kembali membesarkan Demokrat, khususnya di Jawa Timur.

“Saya ingin membesarkan Partai Demokrat di Jawa Timur. Saya terpanggil untuk kembali seperti 2009,” ujarnya.

Menurut Wisnu, capaian Demokrat pada Pemilu 2009 menjadi salah satu pijakan perjuangannya. Saat itu, Demokrat mampu menjadi salah satu kekuatan politik besar dan mengungguli sejumlah partai yang memiliki basis kuat.

Dia juga mengingatkan bahwa Demokrat di Surabaya pernah memiliki 16 kursi DPRD. Namun, jumlah tersebut kini menyusut menjadi hanya tiga kursi.

“Dulu tahun 2009 kita bisa mengalahkan partai-partai besar seperti PKB dan PDIP. Di Surabaya kita pernah 16 kursi, sekarang menjadi tiga kursi,” ujarnya.