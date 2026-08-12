Demokrat Jatim Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD, Begini Mekanisme Pemilihannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua untuk periode 2026-2031.

Pendaftaran tersebut merupakan bagian dari rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) VII DPD Partai Demokrat Jatim yang dijadwalkan berlangsung pada 28-29 Agustus 2026.

Pendaftaran dibuka selama sepekan, yakni mulai 14 hingga 20 Agustus 2026 di Kantor DPD Partai Demokrat Jatim, Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor 82, Surabaya.

Pada 14-19 Agustus, pendaftaran dibuka pukul 09.00 hingga 16.00 WIB. Khusus pada 20 Agustus, panitia membuka pendaftaran hingga pukul 24.00 WIB.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim Mugianto mengatakan proses pendaftaran diawali dengan pengambilan formulir.

"Pada 14 sampai 20 Agustus, pendaftar mengambil formulir. Setelah itu, mereka melengkapi persyaratan seperti SKCK, surat sehat jasmani dan rohani, hingga KTA," kata Mugianto, Rabu (12/8).

Menurut Mugianto, pendaftaran terbuka bagi seluruh kader yang memenuhi persyaratan. Panitia tidak membatasi berdasarkan masa keanggotaan kader.

"Kami buka bebas. Tidak ada pembatasan kader baru atau kader lama. Semua boleh selama memiliki KTA," ujarnya.