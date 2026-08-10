Hasto Ungkap Alasan PDIP Tolak Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, Begini Kalimatnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PDI Perjuangan (PDIP) tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa calon wakil kepala daerah yang belakangan mencuat di DPR RI.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tidak sepakat dengan usulan agar Pilkada hanya diikuti calon kepala daerah tanpa calon wakil.

"Kami enggak setuju," kata Hasto saat ditemui di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8).

Menurut Hasto, sistem Pilkada lahir dari semangat reformasi yang mengembalikan kedaulatan dari penguasa kepada rakyat.

Dia mengatakan keberadaan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah menjadi bagian yang melekat dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Hasto mengakui dalam praktiknya kerap muncul persoalan hubungan antara kepala daerah dan wakilnya setelah keduanya terpilih.

"Jadi, substansi Pilkada itu kan lahir dari spirit reformasi. Kedaulatan yang sebelumnya ditentukan oleh penguasa, kemudian kedaulatan ya berada di tangan rakyat," ucap Hasto.

"Ya, konsep kepala dan wakil ini kan sesuatu yang sudah melekat. Dan sesuatu yang hidup meskipun di dalam praktik setelah terpilih banyak juga persoalan yang muncul antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," lanjutnya.