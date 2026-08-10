Elektabilitas PDIP Nomor 2, Hasto: Kalau Tak Bawa Perubahan untuk Rakyat, Apa Makna Politik?

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons hasil survei yang menempatkan partainya di posisi kedua dalam elektabilitas, di bawah Partai Gerindra.

Hasto mengatakan pihaknya tidak ingin terlalu berfokus pada hasil survei. Menurut dia, hal yang lebih penting bagi PDI Perjuangan ialah memastikan kerja politik memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kalau buat kami yang penting kerja untuk rakyat. Apa pun surveinya, kalau kami tidak bisa membawa perubahan-perubahan konkret pada kehidupan rakyat marhaen, lalu apa makna politik?" kata Hasto.

Dia mendorong seluruh kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan untuk bekerja lebih keras seiring adanya tren kenaikan elektoral partai tersebut.

Hasto meminta para kepala daerah menghadirkan kebijakan yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kami mendorong para kepala daerah PDI Perjuangan dengan adanya tren kenaikan elektoral dari PDI Perjuangan semua untuk bekerja lebih keras, dengan kebijakan yang bisa dirasakan oleh rakyat," ujarnya.

Menurut Hasto, Kota Surabaya menjadi salah satu contoh bagaimana keberpihakan terhadap wong cilik dapat diterjemahkan melalui kebijakan pemerintah daerah.

Dia menilai sejumlah kebijakan di Surabaya telah menunjukkan upaya menghadirkan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.