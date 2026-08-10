Kaesang Mau Nyaleg di Dapil Puan, Guntur Romli: Cek Ombak, Caper

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menilai rencana Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V hanya sekadar mencari perhatian.

Dapil tersebut merupakan wilayah pemilihan Ketua DPR RI sekaligus politikus PDIP Puan Maharani.

Guntur mengaku mendapat informasi berbeda mengenai rencana pencalonan Kaesang pada Pemilu 2029.

Menurut dia, Kaesang disebut tidak akan maju dari Solo, melainkan dari daerah pemilihan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Saya dengar ada informasi Kaesang itu tidak akan nyaleg di Solo. Tapi yang saya dapat informasi dia itu akan nyaleg di NTT," kata Guntur saat ditemui di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8).

Guntur menduga pernyataan Kaesang mengenai rencana maju dari Solo sengaja disampaikan untuk memancing perhatian publik dan membenturkannya dengan Puan Maharani.

"Dia itu menyebut Solo hanya untuk mengganggu atau membenturkan dengan Mbak Puan aja, cari perhatian gitu aja," ujarnya.

Mantan politikus PSI itu juga menilai langkah Kaesang tersebut sebagai upaya untuk menguji respons publik terhadap rencana pencalonannya.