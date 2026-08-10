Respons Survei Kepuasan Prabowo Turun, Hasto: Pemerintah Harus Lakukan Koreksi Kebijakan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons hasil sejumlah survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan.

Hasto mengatakan PDI Perjuangan telah melakukan kajian terhadap hasil survei tersebut. Menurut dia, survei merupakan gambaran persepsi publik yang bersifat temporer sesuai waktu ketika jajak pendapat dilakukan.

"Kami sudah melakukan kajian-kajian karena survei ini kan temporer. Ini hanya memotret dalam persepsi publik ketika survei itu dilakukan," kata Hasto.

Baca Juga: IJTI Surabaya Desak Prabowo Minta Maaf atas Ucapan Londo Ireng

Dia mengatakan PDI Perjuangan menjadikan hasil survei sebagai salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi sekaligus merancang strategi politik partai.

Namun, Hasto menilai pengelolaan pemerintahan tidak dapat hanya didasarkan pada hasil survei karena tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan masa depan negara.

"PDI Perjuangan menjadikan survei tersebut sebagai alat untuk melakukan evaluasi, merancang suatu strategi, tetapi kalau pemerintahan negara ini kan tanggung jawab yang melekat dengan masa depan," ujarnya.

Karena itu, dia berharap hasil survei dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai masih memiliki persoalan dalam pelaksanaannya.

Hasto mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dalam sejumlah survei dipersepsikan publik masih memiliki persoalan dalam pelaksanaannya.