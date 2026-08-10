HUT ke-1, PRI Pasang Target 13 Kursi DPR RI dari Jawa Timur pada Pemilu 2029

jatim.jpnn.com, MADIUN - Partai Rakyat Indonesia (PRI) menjadikan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-1 sebagai momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat. Perayaan HUT pertama PRI digelar di Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu (8/8), dengan rangkaian kegiatan olahraga, sosial, budaya hingga konsolidasi politik.

Ketua DPD PRI Jawa Timur Syaqif Constantin Arsalan mengatakan pihaknya terus memperkuat struktur organisasi di Jawa Timur sebagai persiapan menghadapi tahapan politik mendatang. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, kepengurusan PRI saat ini telah terbentuk di 29 daerah.

"Kami berharap seluruh tahapan tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga pada awal tahun depan, struktur organisasi PRI di Jawa Timur sudah semakin siap dan solid," kata Syaqif.

Dia mengatakan target berikutnya ialah melengkapi kepengurusan PRI di seluruh 38 kabupaten/kota. Setelah struktur organisasi lengkap, PRI akan mempersiapkan tahapan verifikasi faktual yang direncanakan berlangsung pada Desember.

Syaqif menyebut PRI juga telah memasang target politik untuk Pemilu 2029. Secara nasional, partai tersebut menargetkan sekitar 50 kursi DPR RI.

Khusus Jawa Timur, PRI menargetkan sekitar 13 kursi DPR RI dan 17 kursi DPRD Provinsi Jawa Timur. PRI juga membidik keterwakilan di DPRD kabupaten/kota.

"Kami optimistis dan memiliki target yang cukup besar. Secara nasional, kami menargetkan sekitar 50 kursi DPR RI. Khusus Jawa Timur, kami menargetkan sekitar 13 kursi DPR RI dan sekitar 17 kursi DPRD Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

Syaqif menyadari target tersebut bukan perkara mudah. Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan persaingan politik yang ketat. Namun, kondisi itu tidak menyurutkan langkah PRI untuk memperkuat organisasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat.