Emil Dardak Belum Aman di Musda Demokrat Jatim, Pengamat Ungkap Syarat Jadi Ketua

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Jawa Timur mulai menghangat.

Meski jadwal pelaksanaan Musda telah diumumkan, arah kepemimpinan Demokrat Jatim ke depan masih menjadi tanda tanya.

Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menilai belum ada jaminan pengurus yang saat ini menjabat akan kembali mendapatkan mandat memimpin Demokrat Jawa Timur.

Menurut Surokim, posisi Demokrat sebagai partai menengah membuat tantangan politik ke depan tidak mudah.

Terlebih, secara nasional Demokrat kini menjadi bagian dari pemerintahan sehingga partai tersebut dinilai tidak bisa terlalu mengandalkan efek elektoral atau coattail effect dari pasangan calon presiden.

“Risiko sebagai partai tengah, Demokrat Jatim memang harus waspada dan bekerja super keras. Apalagi sekarang secara makro politik nasional Demokrat menjadi bagian dari pemerintah. Sulit rasanya mendapat coattail effect dari Pemilu maupun Pilpres,” kata Surokim, Kamis (6/8).

Karena itu, Demokrat dinilai harus bekerja lebih keras mempertahankan basis pemilih tradisional sekaligus membuka peluang mendapatkan pemilih baru.

Salah satu ceruk pemilih yang dinilai penting adalah kalangan Generasi Z.