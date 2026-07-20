PDIP Masih Tunggu Jawaban BGN soal Dugaan Kader yang Disebut Terlibat Program MBG

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan surat yang dikirim partainya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait permintaan data kader yang diduga terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kini belum mendapat balasan.

Hasto mengatakan PDIP masih menunggu respons resmi dari BGN. Apabila surat tersebut tetap tidak dijawab, partainya akan kembali mengirimkan surat serupa.

"Kami sudah melarang anggota dan kader PDIP terlibat dalam program tersebut maka ketika muncul pertanyaan bagaimana sikap PDIP, kami berkirim surat kepada BGN. Sampai sekarang kami belum menerima jawaban. Kami tunggu, kalau tidak ada kami akan kirim surat kembali," kata Hasto di Surabaya, Senin (20/7).

Menurut Hasto, surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 tertanggal 22 Juni 2026 itu ditandatangani dirinya bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas pernyataan mantan Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang yang menyebut seluruh partai politik diduga terlibat dalam pengadaan maupun manajemen SPPG.

"Itu karena Nanik S Deyang yang saat itu menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan seluruh partai politik ikut dalam pengadaan dan juga manajemen SPPG," ujarnya.

Hasto menjelaskan sebelumnya DPP PDIP juga telah menerbitkan surat tertanggal 24 Februari 2026 yang melarang seluruh kader, baik di eksekutif, legislatif maupun struktur partai, memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi atau mencari keuntungan.

Menurutnya, program yang ditujukan untuk kepentingan rakyat tidak boleh dijadikan ladang bisnis.