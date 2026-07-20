Hasto Kritik Kampus Kelola MBG: Fungsi Perguruan Tinggi Bukan Jalankan Proyek

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mempertanyakan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Hasto, perguruan tinggi seharusnya tetap berfokus pada fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan menjalankan program pemerintah.

"Fungsi kampus adalah penguasaan ilmu pengetahuan, melakukan riset, dan mengembangkan teknologi terapan. Itu yang harus menjadi fokus perguruan tinggi," kata Hasto seusai menghadiri ujian disertasi terbuka Pangi Syarwi Chaniago di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7).

Dia juga mengingatkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak dipandang sebagai sebuah proyek, melainkan sebagai program pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Selain itu, Hasto menegaskan PDIP sejak awal telah melarang seluruh kader dan anggotanya terlibat dalam pelaksanaan Program MBG.

Menurut dia, larangan tersebut diberlakukan karena MBG merupakan program negara yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi ruang kepentingan politik maupun komersialisasi.

"Ini program negara, bukan program partai. Kami juga melarang kader melakukan komersialisasi program yang ditujukan untuk rakyat," ujarnya.

Hasto mengungkapkan DPP PDIP telah meminta klarifikasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) setelah muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan kader partainya dalam pelaksanaan MBG.