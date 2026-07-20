Perkuat Struktur, PAN Surabaya Lantik 500 Sukarelawan dan Pengurus DPC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PAN Kota Surabaya yang dirangkai dengan pelantikan pengurus DPC dan relawan di Hedon Estate, Surabaya, Minggu (19/7).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN Arizal Tom Liwafa, perwakilan DPW PAN Jawa Timur, Ketua DPD PAN Surabaya Ghofar Ismail, serta sekitar 500 sukarelawan dan pengurus DPC PAN se-Kota Surabaya.

Tom Liwafa mengatakan pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi partai sekaligus mendekatkan PAN kepada masyarakat.

"Hari ini kami melantik DPC dan sukarelawan DPD PAN se-Kota Surabaya. Mereka adalah orang-orang yang siap bekerja untuk masyarakat dan membesarkan PAN," kata Tom.

Menurutnya, keberadaan pengurus hingga tingkat kecamatan menunjukkan keseriusan PAN dalam menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dia mengajak warga tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan kepada jajaran DPC maupun DPD PAN Surabaya agar dapat diperjuangkan dan dicarikan solusi.

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"PAN harus hadir di setiap kehidupan masyarakat dan terus bekerja di tengah masyarakat. Apabila ada kesulitan, sampaikan kepada pimpinan partai di semua tingkatan, insyaallah akan kami bantu," ujarnya.

Tom juga meminta seluruh pengurus dan relawan yang baru dilantik bekerja secara maksimal untuk memperkuat organisasi serta menghadapi Pemilu 2029.