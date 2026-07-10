Demokrat Surabaya Buka Suara, Ini Alasan Dukung Emil Dardak Kembali Memimpin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dukungan kepada Emil Elestianto Dardak untuk kembali memimpin DPD Partai Demokrat Jawa Timur terus mengalir. Kali ini, dukungan datang dari DPC Partai Demokrat Surabaya yang menilai kepemimpinan Emil berhasil menjaga soliditas partai dan memperkuat konsolidasi organisasi.

Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari menegaskan dukungan tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Emil selama memimpin Demokrat Jawa Timur.

"DPC Demokrat Surabaya menyatakan dukungannya kepada Mas Emil tanpa embel-embel. Dukungan kami berikan semata atas kinerja," kata Lucy, Jumat (10/7).

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo) itu menegaskan dukungan kepada Emil tidak disertai syarat maupun dikaitkan dengan pembagian jabatan dalam kepengurusan partai.

Menurut Lucy, keputusan tersebut telah disampaikan langsung kepada Emil setelah melalui rapat pleno dan konsolidasi internal DPC Demokrat Surabaya pada November 2025.

Dia menilai Emil mampu menjaga kekompakan kader sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran DPC di Jawa Timur.

Selain itu, berbagai agenda kepartaian selama setahun terakhir dinilai berjalan baik dan menghasilkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Karena itu, Lucy berharap kepemimpinan Emil dapat berlanjut agar proses konsolidasi yang telah dibangun tetap terjaga menjelang agenda politik nasional, termasuk Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2029.