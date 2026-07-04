Perindo Jatim Siapkan Strategi Menangkan Pemilu 2029, Perkuat Struktur hingga Desa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPW Partai Perindo Jawa Timur mulai menyusun strategi menghadapi Pemilu 2029. Melalui Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), partai menetapkan empat agenda utama untuk memperkuat organisasi hingga tingkat desa dan meningkatkan kesiapan menghadapi verifikasi partai politik.

Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur Ahmad Jazuli mengatakan agenda pertama adalah mempercepat pembentukan kepengurusan di seluruh daerah.

DPW akan melakukan identifikasi kepengurusan di 38 kabupaten/kota sekaligus membentuk struktur di tingkat kecamatan (DPC) dan desa atau kelurahan (DPRT).

"Tujuannya agar proses verifikasi politik partai ke depan bisa berjalan lebih mudah," kata Zazuli usai Rakerwil di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur, Sabtu (4/7).

Agenda kedua adalah membentuk tim roadshow yang akan berkeliling ke seluruh wilayah Jawa Timur untuk mengevaluasi kesiapan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Tim tersebut juga akan memetakan potensi di 11 daerah pemilihan (dapil) DPR RI di Jawa Timur.

"Kami akan datang untuk melihat langsung kesiapan pengurus di daerah," ujarnya.

Selain itu, DPW Perindo Jatim membentuk tim penyelamatan aset guna menata aset partai yang dinilai masih belum tertata dengan baik.