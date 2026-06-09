Konsolidasi di Jatim, Mardiono Targetkan Suara PPP Kembali Menguat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengajak seluruh kader partainya di Jawa Timur memperkuat semangat transformasi partai sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih baik.

Ajakan itu disampaikan saat melakukan kunjungan dan konsolidasi politik bersama jajaran pengurus DPW PPP Jawa Timur di Surabaya, Senin (8/6).

Menurut Mardiono, Indonesia memiliki modal sosial dan spiritual yang besar untuk menjadi kekuatan pembangunan bangsa, termasuk karena mayoritas penduduknya beragama Islam.

“Saya mengajak seluruh kader bahwa PPP akan melakukan transformasi Indonesia. Agar semuanya dapat mengimplementasikan makna transformasi, Indonesia dianugerahi modal sosial dan spiritual yang besar, termasuk budaya yang kuat karena mayoritas penduduknya beragama Islam,” kata Mardiono.

Dia menegaskan PPP sebagai partai yang berlandaskan nilai-nilai Islam memiliki peluang besar untuk kembali bangkit dan memperkuat posisinya di tengah masyarakat.

Mardiono menilai dukungan masyarakat terhadap PPP masih cukup kuat. Hal itu tercermin dari perolehan sekitar 8 juta suara yang diraih partai berlambang Ka'bah tersebut pada Pemilu 2024.

“PPP sebagai partai Islam mestinya bisa bangkit kembali karena kita masih dicintai umat. Pada Pemilu 2024 lalu kita masih mendapatkan sekitar 8 juta suara. Ke depan, kita berharap suara yang ada di daerah dapat bersinergi dan berbanding lurus dengan perolehan suara di tingkat provinsi maupun pusat,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan berikutnya adalah menyelaraskan perolehan suara di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional agar dapat tumbuh secara beriringan. Karena itu, PPP akan fokus memperkuat kerja-kerja elektoral di seluruh tingkatan kepengurusan partai.