PDIP Surabaya Ajak Gen Z Susuri Jejak Bung Karno dari Peneleh hingga HOS Tjokroaminoto

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menghadirkan kegiatan Soekarno Trip dalam rangkaian Bulan Bung Karno 2026 untuk mengenalkan jejak perjuangan bangsa, Sabtu (6/6).

Ide ini muncul menyikapi banyaknya anak muda yang lebih akrab dengan sosial media dibanding buku sejarah. Kegiatan ini digelar bertepatan dengan hari lahir Bung Karno.

Ketua Panitia Soekarno Trip Khusnul Khotimah menjelaskan DPC PDI Perjuangan mengajak setidaknya 100 puluhan anak muda dari 31 kecamatan diajak menyusuri lokasi-lokasi bersejarah yang berkaitan dengan Bung Karno dan tokoh-tokoh pergerakan nasional di Kota Pahlawan.

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Para peserta diajak mengunjungi sejumlah titik penting seperti Museum Dr Soetomo, SD Sulung, Rumah Kelahiran Bung Karno di Peneleh, hingga Rumah HOS Tjokroaminoto.

“Tempat-tempat ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah saksi bisu lahirnya pemikiran besar, semangat nasionalisme, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kami ingin anak-anak muda memahami bagaimana para tokoh membangun karakter, semangat juang, dan kecintaan terhadap tanah air sejak usia muda,” kata Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut.

Menurutnya, perjuangan tidak selalu dilakukan dengan senjata. Pendidikan, gagasan, dan keberanian menyuarakan kebenaran juga menjadi bagian penting dalam perjuangan bangsa.

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Khusnul menilai generasi muda saat ini memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi bangsa. Mereka aktif menyampaikan gagasan dan kritik melalui media sosial sehingga perlu dibekali pemahaman sejarah yang kuat.

“Anak-anak muda ini bukan generasi yang apatis. Mereka berani bersuara di media sosial. Nah, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar bangsa juga lahir dari gagasan-gagasan besar para pendiri bangsa,” ujarnya.