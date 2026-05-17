Usai Dilantik, Pengurus Baru Perindo Jatim Langsung Fokus Garap Elektoral

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Partai Perindo langsung tancap gas setelah melantik jajaran pengurus baru DPW dan DPD Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pelantikan tersebut harus menjadi momentum konsolidasi total untuk memperkuat kerja kepartaian dan elektoral.

“Tidak hanya penguatan DPW, tetapi juga penguatan DPD yang ada. Ini menjadi kerja kolektif kolegial yang harus dilakukan,” kata Ferry seusai menghadiri Pelantikan dan Konsolidasi DPW serta DPD Partai Perindo Jawa Timur.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu meminta seluruh struktur partai bergerak aktif hingga tingkat kecamatan dan desa.

Menurut dia, penguatan internal partai harus diiringi kerja nyata yang dirasakan masyarakat.

Ferry mengatakan salah satu fokus utama Partai Perindo ialah penguatan sektor ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM.

“Kerja itu dirangkai dalam aktivitas penguatan UMKM dan usaha mikro. Itu menjadi manifesto Partai Perindo,” ujarnya.

Dia juga mengakui raihan suara Perindo pada Pemilu 2024 masih belum signifikan sehingga perlu evaluasi dan penguatan strategi politik.