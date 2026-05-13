JPNN.com

JPNN.com Jatim Politik BK DPRD Jember Tunggu Laporan Resmi Anggota Dewan Main Gim & Merokok saat Rapat

BK DPRD Jember Tunggu Laporan Resmi Anggota Dewan Main Gim & Merokok saat Rapat

Rabu, 13 Mei 2026 – 13:32 WIB
BK DPRD Jember Tunggu Laporan Resmi Anggota Dewan Main Gim & Merokok saat Rapat - JPNN.com Jatim
Ketua BK DPRD Jember M. Hafidi (ANTARA/Zumrotun Solichah)

jatim.jpnn.com, JEMBER - DPRD Jember melalui Badan Kehormatan (BK) menyatakan belum bisa memproses dugaan pelanggaran etik anggota dewan yang viral karena diduga bermain gim dan merokok saat rapat.

Ketua BK DPRD Jember M. Hafidi mengatakan hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk.

“Hingga pagi ini belum ada surat pengaduan yang masuk ke BK, sehingga kami belum bisa menindaklanjuti persoalan itu,” kata Hafidi saat dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (13/5).

Baca Juga:

Sebelumnya, video anggota Komisi D DPRD Jember diduga bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat viral di media sosial.

Rapat tersebut membahas persoalan kesehatan, mulai campak, angka kematian ibu dan bayi, hingga stunting.

Forum itu juga dihadiri Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, dan BPJS Kesehatan.

Baca Juga:

Hafidi menjelaskan penanganan dugaan pelanggaran etik harus diawali dengan pengaduan resmi disertai bukti.

“Sesuai tata cara beracara di BK, dugaan pelanggaran harus diawali pengaduan yang bisa berasal dari masyarakat, anggota DPRD, maupun pihak lain dengan disertai bukti,” ujarnya.

BK DPRD Jember belum memproses kasus anggota dewan yang viral bermain gim saat rapat karena belum ada laporan resmi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   anggota dprd jember merokok rapat stunting Jember viral anggota dewan main game A Syahri Assidiqi DPRD Jember Gerindra

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU