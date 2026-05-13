BK DPRD Jember Tunggu Laporan Resmi Anggota Dewan Main Gim & Merokok saat Rapat

jatim.jpnn.com, JEMBER - DPRD Jember melalui Badan Kehormatan (BK) menyatakan belum bisa memproses dugaan pelanggaran etik anggota dewan yang viral karena diduga bermain gim dan merokok saat rapat.

Ketua BK DPRD Jember M. Hafidi mengatakan hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk.

“Hingga pagi ini belum ada surat pengaduan yang masuk ke BK, sehingga kami belum bisa menindaklanjuti persoalan itu,” kata Hafidi saat dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (13/5).

Sebelumnya, video anggota Komisi D DPRD Jember diduga bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat viral di media sosial.

Rapat tersebut membahas persoalan kesehatan, mulai campak, angka kematian ibu dan bayi, hingga stunting.

Forum itu juga dihadiri Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, dan BPJS Kesehatan.

Hafidi menjelaskan penanganan dugaan pelanggaran etik harus diawali dengan pengaduan resmi disertai bukti.

“Sesuai tata cara beracara di BK, dugaan pelanggaran harus diawali pengaduan yang bisa berasal dari masyarakat, anggota DPRD, maupun pihak lain dengan disertai bukti,” ujarnya.