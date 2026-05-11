Target 3 Besar di Jatim, Zulhas Tekankan Pentingnya SDM Tangguh Besarkan PAN

Senin, 11 Mei 2026 – 10:35 WIB
Rakerwil dan Pelantikan DPW serta DPD PAN di Jatim Expo, Minggu (10/5). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Zulkifli Hasan menginginkan partainya bisa berada di peringkat tiga besar di Jawa Timur. Untuk itu, dia menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam membangun kekuatan partai politik.

Zulhas mengaku banyak belajar kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto, terutama mengenai pentingnya memilih orang-orang terbaik dalam organisasi.

"Pak Prabowo mengatakan, good leader itu pemimpin yang bisa mengatur strategi. Great leader punya logistik yang kuat,” ujar Zulhas saat menghadiri Rakerwil dan Pelantikan DPW serta DPD PAN di Jatim Expo, Minggu (10/5).

Namun, kata dia, yang terbaik adalah brilliant leader, yaitu pemimpin yang mampu memilih orang-orang hebat

Menurutnya, keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam memilih kader dan pengurus yang tangguh.

“Kalau kita memilih orang-orang yang tepat, logistik, strategi, dan kekuatan organisasi akan datang dengan sendirinya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga membakar semangat kader dan sukarelawan PAN agar siap bersaing secara politik di Jawa Timur. Dia optimistis PAN mampu menjadi salah satu partai besar di daerah tersebut.

“Kalau partai lain bisa menjadi satu besar atau tiga besar, PAN juga harus bisa,” ucapnya. 

