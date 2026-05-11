Zulkifli Hasan Ungkap Alasan PAN 3 Kali Dukung Prabowo Meski Kalah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Zulkifli Hasan mengungkap alasan Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung Prabowo Subianto sebanyak tiga kali meski kalah dalam pemilihan presiden.

Menurutnya, hal itu dilakukan atas dasar kesamaan cita-cita dan keberpihakan kepada rakyat.

“Modal PAN adalah kepercayaan dan loyalitas. Kami tidak bisa ngomong A pekerjaan B. Enggak punya wajah kami kalau melakukan itu,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat menghadiri Rakerwil dan Pelantikan DPW serta DPD PAN di Jatim Expo, Minggu (10/5) malam.

Menurutnya, sikap politik PAN tetap konsisten meski partainya pernah mengalami berbagai tantangan, mulai dari kekalahan dalam pilpres hingga penurunan perolehan kursi.

“Partai kami pernah turun dari nomor lima ke nomor tujuh, tetapi kami tetap konsisten,” katanya.

Zulhas menyatakan PAN memilih berpihak kepada kepentingan rakyat dibanding mendukung praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti pertambangan ilegal maupun penguasaan lahan secara berlebihan.

“Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah berpihak kepada rakyat atau kepada pelaku ilegal mining dan perampok tanah rakyat,” ujarnya.

Dia juga menyoroti kebijakan pemerintahan Prabowo yang disebut mulai melakukan penataan penguasaan lahan.