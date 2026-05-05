Perindo Kritik Pernyataan Amien Rais, Ingatkan Etika Politik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polemik pernyataan Amien Rais terhadap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapat tanggapan dari Ketua Bidang Media, Digital, dan Komunikasi Publik Partai Perindo Amos Simanjuntak.

Dia menilai pernyataan Amien tidak mencerminkan etika komunikasi politik yang sehat.

“Pernyataan tersebut lebih mengarah pada serangan personal, bukan pada gagasan atau kebijakan. Hal seperti ini seharusnya tidak menjadi praktik dalam ruang politik,” ujar Amos dalam keterangan pers yang diterima di Surabaya, Selasa (5/5).

Dia juga mengingatkan bahwa narasi yang berkembang berpotensi mengarah pada fitnah hingga ujaran kebencian jika tidak disikapi dengan bijak.

“Saya meyakini narasi yang berkembang berpotensi mengarah pada fitnah, pembunuhan karakter, serta ujaran kebencian yang tidak semestinya disampaikan di ruang publik,” kata dia.

Sebagai partai pendukung Presiden Prabowo Subianto, Perindo mendorong agar ruang politik diisi dengan gagasan yang konstruktif.

“Kami berharap ruang diskusi politik diisi dengan gagasan yang solutif dan mampu membantu menyelesaikan persoalan bangsa, bukan justru memperuncing perbedaan,” katanya.

Amos juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi di ruang digital.