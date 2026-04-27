Anas Karno Dilantik PAW DPRD Surabaya, Siap Lanjutkan Perjuangan Adi Sutarwijono

Senin, 27 April 2026 – 19:07 WIB
Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anas Karno resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Surabaya melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) masa jabatan 2024–2029, menggantikan almarhum Adi Sutarwijono, Senin (27/4).

Dalam pernyataannya usai pelantikan, Anas menyampaikan penghormatan mendalam kepada Adi Sutarwijono yang disebutnya sebagai sosok panutan, guru, sekaligus sahabat dalam perjuangan politik dan pengabdian kepada masyarakat.

“Ini adalah amanah besar. Pak Adi Sutarwijono bukan hanya ketua saya, tetapi juga guru dan sahabat. Bismillah, saya akan melanjutkan perjuangan beliau yang selama ini konsisten turun ke masyarakat,” ujar Anas.

Dia menegaskan komitmennya untuk meneruskan kerja-kerja kerakyatan yang telah dirintis Adi Sutarwijono, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Surabaya sekaligus memperluas manfaatnya untuk warga Kota Pahlawan secara keseluruhan.

Menurutnya, keberpihakan kepada rakyat akan menjadi fokus utama dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di DPRD Surabaya.

“Yang sudah dibangun dan diperjuangkan beliau akan kami lanjutkan. Prinsipnya adalah bagaimana tetap dekat dengan masyarakat, mendengar dan memperjuangkan aspirasi mereka,” tambahnya.

Terkait penugasan di alat kelengkapan dewan, Anas menegaskan dirinya siap ditempatkan di komisi mana pun sesuai keputusan partai sebagai kader PDI Perjuangan.

“Sebagai kader, saya tegak lurus pada partai. Ditempatkan di komisi A, B, C, atau D, saya siap menjalankan amanah itu,” ujarnya. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

