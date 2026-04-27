DPRD Surabaya Usulkan Syaifudin Zuhri Gantikan Ketua DPRD Almarhum Adi Sutarwijono

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mengusulkan pemberhentian Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPRD masa jabatan 2024–2029. Usulan ini diajukan menyusul wafatnya Adi Sutarwijono.

Sebagai pengganti, DPRD Surabaya mengusulkan Syaifuddin Zuhri untuk menduduki posisi Ketua DPRD Surabaya pada periode yang sama. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (27/4).

Pergantian ini merupakan tindak lanjut dari surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan terkait penunjukan Ketua DPRD.

Selanjutnya, usulan tersebut akan diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan rekomendasi.

Surat rekomendasi itu akan menjadi dasar penetapan Ketua DPRD yang baru, sebelum dilantik dalam sidang paripurna berikutnya.

“Tinggal menunggu secara administratif rekomendasi dari gubernur sehingga nanti menjadi rujukan untuk diparipurnakan secara faktual,” kata Syaifuddin.

Dia menegaskan bahwa prioritas kerja ke depan adalah memaksimalkan pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBD 2025.

“Kami harus mampu dan saya yakin teman-teman DPRD juga yakin, sinergi atas nama rakyat itu yang paling penting,” pungkas Syaifuddin. (mcr23/jpnn)